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İzmir'de suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İzmir'de suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İZMİR'de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından başlatılan ve 6 ay süren soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrolle, 9'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 15 Temmuz'da "yasa dışı silah ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 133 fişek ele geçirilmiş, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Y.S'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların "galeri" ve "otel" işletmesi adı altında suç örgütü kurdukları, nakit arayışında olanlara yüksek faizle borç verdikleri, borcunu ödemeyenlerin mal varlıklarına tehditle el koydukları öne sürülmüştü.

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