Dünyayı şaşkına çeviren olay: ABD'li asker, Kuzey Kore'ye kaçtı! Herkes nedenini merak etti
Genç bir ABD askerinin dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan ve komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore’ye kaçması dünyayı şaşırttı. Çok nadir olan bu olay ABD’yi alarma geçirirken Washington şimdi gözaltındaki askerin akıbetini ve neden Kuzey Kore’ye kaçtığını öğrenmeye çalışıyor.Abone ol
ABD, bir askerinin dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan ve Batı tarafından “diktatörlük” olarak nitelenen Kuzey Kore'ye kaçışının şokunu yaşıyor.
Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tur esnasında bir ABD askerinin, sınırı izinsiz geçtiğini duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, “Kuzey Kore’de gözaltında olduğunu sanıyoruz. İyi olduğu konusunda çok endişeliyiz” diyerek gizemli olayı aydınlatmaya çalıştıklarını söylemişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre ise Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’deki yetkililerin konuyu çözmek için çalıştıklarını kaydetti.
Uzmanlar, olayın Kuzey Kore tarafından propaganda amaçlı kullanacağı yorumunu yaparken ABD askerinin neden Kuzey Kore’ye kaçtığıyla ilgili farklı iddialar tartışma yaratıyor.
Güney Kore'de hapis yattı
Yetkililer, askerin olay sırasında gözaltında olmadığını ve sınırı kendi isteğiyle geçerek Kuzey Kore’ye kaçtığını bildirdi. Associated Press haber ajansına konuşan iki ABD'li yetkili, askerin ikinci sınıf rütbeli Travis King olduğunu açıkladı.
O nedenden dolayı mı kaçtı?
King’in saldırı suçlarından tutuklu olduğu Güney Kore’deki hapishaneden yeni bırakıldığı ve ABD’de de başka disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. ABD'li askerin disiplin suçları nedeniyle sorgulanmamak için Kuzey Kore'ye kaçtığı düşünülüyor.
King’in annesi Claudine Gates, olaya inanamadığını söyleyerek “Travis'in neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum” dedi.
20’li yaşlarındaki askere Teksas’taki Fort Bliss üssüne dönmesi için havaalanına kadar eşlik edildiği ancak askerin uçağa binmek yerine havaalanından ayrılarak Kore sınırındaki Panmunjom köyüne giden bir tura katıldığı ve sınırı kendi isteğiyle izinsiz olarak geçtiği kaydedildi.
Kuzey Kore'ye kaçan ilk ABD askeri değil
Kriz, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri ve ABD'nin “dünyadaki en büyük denizaltılardan birini” Güney Kore'ye göndermesi nedeniyle tansiyonun tırmandığı bir dönemde yaşanıyor.
Voice of America'nın haberine göre, merkezi Washington’da bulunan 38 North adlı gözlem projesinin başkanı Jenny Town, askerin Kuzey Kore’ye gönüllü geçmesinin önemli olduğuna dikkat çekti ve “Kuzey Kore’nin onu ilticacı olarak kabul edip etmeyeceği önemli. Son taraf değiştiren Amerikalı reddedilerek geri gönderilmişti” dedi.
Town’un sözünü ettiği kişi, Teksas’ın El Paso kentinden Arturo Pierre Martinez’di. Martinez, 2014’te Kuzey Kore’ye girerek ABD politikasını kınayan bir konferans vermişti.
Uluslararası toplumun tecrit ettiği Kuzey Kore’ye iltica vakalarının sayısı oldukça az. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçışlar ise son dönemde artıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına, uzun süreli tutuklanma riski nedeniyle Kuzey Kore’ye girmeme uyarısı yapıyor.
2015 yılında ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier, ülkeye düzenlenen bir tur sırasında gözaltına alınmış, Kuzey Kore’den koma halindeyken serbest bırakılmış ve ABD’ye getirilmesinden günler sonra 2017’de hayatını kaybetmişti.
1950-1953 tarihlerindeki Kore savaşının bitmesinin ardından bazı ABD askerleri komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore'ye kaçmıştı. Bazıları ajan olmakla suçlanırken bazıları zorlu askeri görevlerden kaçmak için Kuzey Kore'ye sığındıklarını söylemişti.