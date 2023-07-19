Dünyayı şaşkına çeviren olay: ABD'li asker, Kuzey Kore'ye kaçtı! Herkes nedenini merak etti

Genç bir ABD askerinin dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan ve komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore’ye kaçması dünyayı şaşırttı. Çok nadir olan bu olay ABD’yi alarma geçirirken Washington şimdi gözaltındaki askerin akıbetini ve neden Kuzey Kore’ye kaçtığını öğrenmeye çalışıyor.

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ABD, bir askerinin dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan ve Batı tarafından “diktatörlük” olarak nitelenen Kuzey Kore'ye kaçışının şokunu yaşıyor.

Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom’a düzenlenen tur esnasında bir ABD askerinin, sınırı izinsiz geçtiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, “Kuzey Kore’de gözaltında olduğunu sanıyoruz. İyi olduğu konusunda çok endişeliyiz” diyerek gizemli olayı aydınlatmaya çalıştıklarını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean Pierre ise Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler’deki yetkililerin konuyu çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Uzmanlar, olayın Kuzey Kore tarafından propaganda amaçlı kullanacağı yorumunu yaparken ABD askerinin neden Kuzey Kore’ye kaçtığıyla ilgili farklı iddialar tartışma yaratıyor.

Güney Kore'de hapis yattı

Yetkililer, askerin olay sırasında gözaltında olmadığını ve sınırı kendi isteğiyle geçerek Kuzey Kore’ye kaçtığını bildirdi. Associated Press haber ajansına konuşan iki ABD'li yetkili, askerin ikinci sınıf rütbeli Travis King olduğunu açıkladı.

O nedenden dolayı mı kaçtı?

King’in saldırı suçlarından tutuklu olduğu Güney Kore’deki hapishaneden yeni bırakıldığı ve ABD’de de başka disiplin suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. ABD'li askerin disiplin suçları nedeniyle sorgulanmamak için Kuzey Kore'ye kaçtığı düşünülüyor.

King’in annesi Claudine Gates, olaya inanamadığını söyleyerek “Travis'in neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum” dedi.

20’li yaşlarındaki askere Teksas’taki Fort Bliss üssüne dönmesi için havaalanına kadar eşlik edildiği ancak askerin uçağa binmek yerine havaalanından ayrılarak Kore sınırındaki Panmunjom köyüne giden bir tura katıldığı ve sınırı kendi isteğiyle izinsiz olarak geçtiği kaydedildi.

Kuzey Kore'ye kaçan ilk ABD askeri değil