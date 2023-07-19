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İzmir'de üvey kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis!

İzmir'de üvey kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis!

İzmir'de üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.B, mağdur çocuğun annesi S.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

S.Ç, suça konu eylemlerin kızının doğum gününde yaşandığını ileri sürerek, "Her saniye acı çekiyorum. Bir daha kızımın doğum gününü kutlayamayacağız. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Y.B. de kendisine iftira atıldığını savunarak beraatini talep etti.

Sanığa "18 yaşından küçük çocuğa yönelik cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın "mağdureye bakım gözetim yükümlülüğü"nü dikkate alarak cezayı 15 yıla çıkardı.

Sanığın suçtan pişmanlığının bulunmaması ve sabıkalı oluşu nedeniyle "iyi hal" indiriminin uygulanmasına yer olmadığına kanaat getirilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Ceza yetersiz, istinaf edeceğiz"

Annenin avukatı Ali Balcı, 15 yıllık cezanın yetersiz olduğunu belirterek, "Dosya kapsamında bulunan mevcut deliller ışığında üvey babanın 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği sabittir. Buna rağmen 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hüküm kurulup eksik ceza tayin edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Kararı istinaf edeceğiz." dedi.

Olay

İzmir'de Eylül 2022'de üvey babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyen çocuğun durumu rehber öğretmenine anlatması üzerine olay savcılığa intikal etmiş, üvey baba Y.B. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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