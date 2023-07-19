BIST 6.372
DOLAR 26,93
EURO 30,25
ALTIN 1.712,52
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: Ele geçirilenler şoke etti! Hepsi Avrupa ülkelerinde geçerli...

MERSİN'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, ehliyet pasaport yapımında kullanılan 2 hologramlı baskı makinesi ile Avrupa ülkelerinde geçerli 84 adet basılmış kimlik kartı ile 19 sürücü belgesi ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işleyen şahısları takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda 23 şahsı tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Dron desteğiyle belirlenen adreslere tek tek giren ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde, suç örgütü tarafından sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımında kullanılan 2 baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, Avrupa ülkelerinde geçerli 84 basılmış kimlik ile 18 ehliyet, 19 sim kart, sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de üvey kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis!
İzmir'de üvey kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 15 yıl hapis!
Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı
Eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı
ABD, casus yazılım hizmeti veren Avrupalı 2 firmayı 'kara listeye' aldı
ABD, casus yazılım hizmeti veren Avrupalı 2 firmayı 'kara listeye' aldı
Uçak biletleri artınca, "Otobüsle Avrupa" yeniden tercih edilmeye başladı
Uçak biletleri artınca, "Otobüsle Avrupa" yeniden tercih edilmeye başladı
1714 liraya fırlayan gram altın için çıldırtan tahmin! Uzman isim açıkladı dolarla birlikte...
1714 liraya fırlayan gram altın için çıldırtan tahmin! Uzman isim açıkladı dolarla birlikte...
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen yetim gençler evlendi!
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Antalya'da misafir edilen yetim gençler evlendi!
İzmir'de suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
İzmir'de suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Dünyayı şaşkına çeviren olay: ABD'li asker, Kuzey Kore'ye kaçtı! Herkes nedenini merak etti
Dünyayı şaşkına çeviren olay: ABD'li asker, Kuzey Kore'ye kaçtı! Herkes nedenini merak etti
Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla hastanede buluştu!
Buzul çatlağından yaralı çıkarılan çift, kendilerini kurtaran dağcılarla hastanede buluştu!
Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan eski kaymakam tutuklandı!
Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan eski kaymakam tutuklandı!
İstanbul barajlarındaki su seviyesi korkuttu son bir haftadaki azalış dikkat çekti
İstanbul barajlarındaki su seviyesi korkuttu son bir haftadaki azalış dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Darbe' videosu açıklaması! Bunun gibi 200 toplantı yaptım! Kimin sızdırdığını araştıracağız
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Darbe' videosu açıklaması! Bunun gibi 200 toplantı yaptım! Kimin sızdırdığını araştıracağız