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Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı

Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin Bolu'daki yeni sezon hazırlık kampı sona erdi.

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İkinci etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren Gaziantep ekibi, yaklaşık 1 saat süren son antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yapılan idmanla ikinci etap kampını tamamladı.

İki gün izin verilen takımın 22 Temmuz Cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde 3. etap kamp çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

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