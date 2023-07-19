Mustafa Sandal, takipçisi sayesinde fark etti! 'Almanlar şarkımızı çalmış'

Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman isimli bir şarkıcının kendisine ait 'İsyankar' şarkısının melodisini izinsiz kullanmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

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Mustafa Sandal, bir takipçisi sayesinde Almanya’da yaşayan şarkıcı Payman’ın kendisine ait ‘İsyankar’ şarkısının melodisinin kullandığını öğrendi.

Twitter hesabından Payman’ın ‘İst Mir Egal’ adlı şarkısının klibini paylaşan Sandal, duruma tepki gösterdi.

Sandal, “Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube’da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek” ifadelerini kullandı.