CHP'de kaset savaşları başladı gerisi de gelecek! İsmail Saymaz'dan CHP ve Ekrem İmamoğlu bombaları!

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal kılıçdaroğlu'na yönelik darbe toplantısının videosunun sızdırılması sonrası parti içi kavga kızıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, videonun CHP Genel Merkezi tarafından sızdırıldığını belirterek, "Videodaki kişilerin hepsinin istifası istenebilir" dedi. Saymaz, videonun nasıl kaydedildiğini de anlattı.

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu'na karşı darbe' toplantısının görüntülerinin sızdırılması sonrası ortalık fena şekilde karıştı. "CHP'de kaset savaşları başladı" diyen gazeteci İsmail Saymaz, başka kasetlerin de olduğunu ve sızdırmaların devamının geleceğini söyledi. Görüntüleri CHP Genel Merkezi'nin sızdırdığını belirten İsmail Saymaz, toplantıya katılan isimlerin istifasının istenebileceğini söyledi. İşte İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'deki o kulis bilgileri...

O videoyu kim kaydetti?

CHP'de gizli toplantının görüntülerini kim sızdırdı? Zoom toplantısı linkinin sadece danışmanlara gönderiliyor. Muhtemeldir ki bu toplantı bu şekilde sızdı. O katılımcı bir süre ses çıkarmadan dinliyor. Sonra o kişinin Selin Sayek Böke olmadığı anlaşılınca bağlantısı kesiliyor.

Kasetlerin devamı da gelecek

- Bana gelen bilgi, başka toplantı kayıtlarının da olduğu yönünde. Bu video ile Ekrem İmamoğlu'nun değişim kadrosunun kimler olduğunu öğrendik.

- Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce yanında bulunan, vitrinini oluşturan, hatta bakan yapmayı açıkladığı isimler bugün değişimin yanında duruyor ve İmamoğlu ile beraber hareket ediyorlar.

Videoyu CHP Genel Merkezi sızdırdı

- CHP Genel Merkezi bunu dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sosyal medya hesapları üzerinden gece yarısı sızdırdı. CHP'de kaset savaşları dönemi başladı.

Kaset savaşları başladı, ilki o videoydu

- Birinci kaset, birkaç gün önce Tanju Özcan'ın yayınladığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu aadamı atın" dediği videoydu.

- İkinci kaset Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısının kaseti oldu. CHP'de kaset savaşları başladı. Bana gelen bilgiye göre başka görüntüler de var.

Hepsinin istifası istenebilir

- CHP yönetimi "bu bir paralel toplantı" diyor. Videodakilerin görevlerinden istifası istenebilir.