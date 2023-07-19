BIST 6.448
DOLAR 26,92
EURO 30,20
ALTIN 1.710,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da hamile yengesiyle kavga eden genç kız abisinden korkup camdan atladı

İstanbul'da hamile yengesiyle kavga eden genç kız abisinden korkup camdan atladı

İSTANBUL'da abisi ve yengesi ile yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız iddiaya göre hamile yengesine tekme tokat saldırdı. Kavgaya müdahale abisinden dayak yemekten korkan genç kız 2. kattan aşağı atladı. Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtuldu. Fenalaşan yenge ile genç kız tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yengesi ve abisiyle birlikte yaşayan genç kız yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken genç kız hamile olan yengesine tekme tokat saldırdı.

Ayırmak için müdahale eden abisi ise genç kıza saldırmak için harekete geçtiği esnada genç kız abisinden korktuğu için 2. kattan aşağı atladı. 

Genç kız camın altında bulunan tabela sayesinde yara almadan kurtulurken hamile olan yenge ise fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hamile olan yenge ve camdan atlayan genç kız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Piatek, Başakşehir'e imzayı attı! Törende flaş çıkış: Dzeko ve Icardi'ye meydan okudu
Piatek, Başakşehir'e imzayı attı! Törende flaş çıkış: Dzeko ve Icardi'ye meydan okudu
Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı belli oldu!
Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı belli oldu!
Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısı videosuna isyan etti: İzlerken utandım...
Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısı videosuna isyan etti: İzlerken utandım...
Çantasını sırtına alıp evden çıktı! Esra nerede?
Çantasını sırtına alıp evden çıktı! Esra nerede?
TotalEnergies, Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonunu İstanbul Maslak'ta açtı
TotalEnergies, Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonunu İstanbul Maslak'ta açtı
YÖK'ün çift ana dal ve yan dal imkanı sunacağı uygulamanın detayları belli oldu
YÖK'ün çift ana dal ve yan dal imkanı sunacağı uygulamanın detayları belli oldu
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi öldü
Emekli ve memur için zam vakti! Memur Sen 120 maddelik talep listesi hazırladı
Emekli ve memur için zam vakti! Memur Sen 120 maddelik talep listesi hazırladı
TÜBİTAK'tan onay çıktı! Kovid-19 salgını koyun ve keçiler üzerinde incelenecek
TÜBİTAK'tan onay çıktı! Kovid-19 salgını koyun ve keçiler üzerinde incelenecek
Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı
Gaziantep FK, Bolu kampını tamamladı
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
37 bin liralık telefon indirime girince satın aldı, gelen kutuyu açınca gözlerine inanamadı
37 bin liralık telefon indirime girince satın aldı, gelen kutuyu açınca gözlerine inanamadı