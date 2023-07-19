Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısı videosuna isyan etti: İzlerken utandım...

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının video kaydı sızdı. CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 7arz ediyor.'... İzlerken Utandım" dedi. İzlerken utandım…

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Ana muhalefet partisi CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı tartışmaları devam ederken, İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının videosu sızdı. CHP eski Milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş'tan o görüntülerle ilgili zehir zemberek açıklama geldi. En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade eden Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.' İzlerken utandım..." ifadelerini kullandı. İşte Yarkadaş'n o paylaşımları...

- En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve “değişim” istediğini söyleyen arkadaşlar, işe kendilerinden başlayabilirler. Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler..

- Malum video CHP’nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin “değişim” adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının “amiri” pozisyonunda olanlar, belediye başkanının “memuru” gibi sıraya geçip “arz ediyor.” İzlerken utandım…

- Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de “muhalif” olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz.

“DEĞİŞİM”i kazıyın altından “Belediye başkan adaylarını biz atayalım” çıkar… Meselenin özeti budur… Madem değişim diyorsunuz; gelin genel merkez atamasını kaldıralım. Vekili de başkan adayını da Ü Y E seçsin! Genel merkezin hiçbir atama yetkisi olmasın! Var mısınız?