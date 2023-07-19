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İYİ Parti'de kritik toplantı Meral Akşener başkanlık ediyor! Gündem yerel seçim...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti'de kritik toplantı Meral Akşener başkanlık ediyor! Gündem yerel seçim...

 İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener, partinin yerel seçime giden süreçte izleyeceği yol haritasıyla ilgili GİK üyelerinin beklenti ve önerilerini dinleyecek.

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İYİ Parti Genel Merkez ek binasında, yerel seçime hazırlık kapsamındaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Akşener, partinin yerel seçime giden süreçte izleyeceği yol haritasıyla ilgili GİK üyelerinin beklenti ve önerilerini dinleyecek.

Parti teşkilat ve belediyelerini ziyaretler çerçevesinde elde edilen parti tabanının ve seçmenin istekleriyle ilgili izlenimler değerlendirilecek.

Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki son gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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