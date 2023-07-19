Bülent Tezcan'dan 'kaset' açıklaması! Eğer Genel Merkez bunun içindeyse...

CHP'de kaset savaşlarının resmen başladığını gösteren Ekrem İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına katılanlardan Bülent Tezcan'dan açıklama geldi. Videonun "darbe girişimi, ihanet" gibi başlıklarla sızdırılmasına tepki gösteren Tezcan, "Eğer bunu yapan CHP Genel Merkezi ise biz de bundan sonra her şeyi kamuoyu önünde konuşuruz" diye rest çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP'nin önde gelen isimlerinin katıldığı 'Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe' toplantısına katılan isimler, toplantıya neden katıldıklarını anlatmaya başladı. Söz konusu toplantıdan bir kesiti "darbe girişimi, ihanet" diyerek sızdıranların "korsan grup" olduğunu savunan Bülent Tezcan, şunları söyledi:

- Bu sızdırmayı bu toplantıyı yapmış olanların sızdırması mümkün değil. Bu toplantıdan rahatsız olan bir yapının bir kişinin birkaç kişinin organize bir çalışması. Çünkü yaygınlaştığı hesaplara baktığımızda da trol hesaplar olduğunu görüyoruz.

Eğer Genel Merkez bunun içindeyse...

- Hiçbir şey gizli kalmaz, bunun arkasında kimlerin hangi organizasyonla bir ihanet girişimi gibi göstermeye çalıştıkları çok kısa zamanda ortaya çıkar. Benim arzum CHP’nin kurumsal olarak merkez yönetimi bu dilin ve ifadenin bir parçası olmamalı. Umudum böyle olmadığıdır. Böyle bir iddiam yok. Eğer partinin genel merkezi de bu çerçevede bir dilin parçası olursa CHP çok ciddi bir tahribata uğramış demektir.

Bunu belirli bir korsan grup bilinçli yaptı

- Bunu belirli bir korsan grubun bilinçli olarak CHP’de düzgün nitelikli kaliteli geleceğe dönük tartışma ortamını kaldırmak, tartışanları ürkütmek, parti tabanında bu çerçevede gerilim yaratarak partide başka bir pozisyonu sürdürmeye çalışmak amacındaki bir korsan grubun faaliyetidir.

Yaptığımız utanılacak bir şey değil

- Bir endişemiz yok yaptığımız utanılacak bir şey değil. Biz yaygınlaştırmadık kim yaygınlaştırdıysa hesabını versin. Parti içi meseleler parti içinde konuşulur. Bunu bahane edip partinin seçimlerde neden başarısız olduğunu partinin gelecekte başarılı olması için neler yapması gerektiğini kamuoyu önünde konuşuruz.

Partinin mahrem konularını...

- Bunu bütün toplumun hani bize 25 milyon seçmen oy verdi diyoruz ya onların duyacağı mecralarda konuşursunuz. Bunları partinin dar koridorlarına sıkıştırmanın partiye hiçbir faydası yoktur. Partinin mahrem konularını parti içerisinde konuşacağız ama ülkenin geleceği ile ilgili siyasete ilişkin her şeyi basının önünde konuşuruz.