BIST 6.447
DOLAR 26,92
EURO 30,21
ALTIN 1.709,36
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin en uzun menzilli radarı gün sayıyor menzillerin çok ötesinde hedef tespit ediyor

Türkiye'nin en uzun menzilli radarı gün sayıyor menzillerin çok ötesinde hedef tespit ediyor

Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve envantere girmek için gün sayan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, IDEF 2023'te sergilenecek

Abone ol

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

Şirketin son dönemde dikkati çeken ürünlerinden ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi de IDEF 2023'te sergilenecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP'in envantere girişi için geri sayım başladı.

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uçak biletlerine büyük zam! İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
Uçak biletlerine büyük zam! İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi
Mustafa Sandal, takipçisi sayesinde fark etti! 'Almanlar şarkımızı çalmış'
Mustafa Sandal, takipçisi sayesinde fark etti! 'Almanlar şarkımızı çalmış'
BAE medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine övgü
BAE medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine övgü
CHP'de kaset savaşları başladı gerisi de gelecek! İsmail Saymaz'dan CHP ve Ekrem İmamoğlu bombaları!
CHP'de kaset savaşları başladı gerisi de gelecek! İsmail Saymaz'dan CHP ve Ekrem İmamoğlu bombaları!
İYİ Parti'de kritik toplantı Meral Akşener başkanlık ediyor! Gündem yerel seçim...
İYİ Parti'de kritik toplantı Meral Akşener başkanlık ediyor! Gündem yerel seçim...
İstanbul'da hamile yengesiyle kavga eden genç kız abisinden korkup camdan atladı
İstanbul'da hamile yengesiyle kavga eden genç kız abisinden korkup camdan atladı
Piatek, Başakşehir'e imzayı attı! Törende flaş çıkış: Dzeko ve Icardi'ye meydan okudu
Piatek, Başakşehir'e imzayı attı! Törende flaş çıkış: Dzeko ve Icardi'ye meydan okudu
Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı belli oldu!
Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı belli oldu!
Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısı videosuna isyan etti: İzlerken utandım...
Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısı videosuna isyan etti: İzlerken utandım...
Çantasını sırtına alıp evden çıktı! Esra nerede?
Çantasını sırtına alıp evden çıktı! Esra nerede?
TotalEnergies, Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonunu İstanbul Maslak'ta açtı
TotalEnergies, Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonunu İstanbul Maslak'ta açtı
YÖK'ün çift ana dal ve yan dal imkanı sunacağı uygulamanın detayları belli oldu
YÖK'ün çift ana dal ve yan dal imkanı sunacağı uygulamanın detayları belli oldu