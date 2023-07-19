Türkiye'nin en uzun menzilli radarı gün sayıyor menzillerin çok ötesinde hedef tespit ediyor

Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve envantere girmek için gün sayan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi, IDEF 2023'te sergilenecek

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ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

Şirketin son dönemde dikkati çeken ürünlerinden ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi de IDEF 2023'te sergilenecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP'in envantere girişi için geri sayım başladı.

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor. Sistem, sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.