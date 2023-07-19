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Uçak biletlerine büyük zam! İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi

Uçak biletlerine büyük zam! İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi

İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi. Havayolu şirketleri çeşitli noktalara yeni fiyattan bilet satışına başladı.

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İç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyat yaklaşık yüzde 43'lük artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi. Tavan fiyatın yükselmesinin ardından havayolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı.

2013 yılında başladı

Habertürk'te yer alan habere göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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