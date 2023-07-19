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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin'de 125 milyon yıllık fosil bulundu! Ezberler değişti!

Çin'de 125 milyon yıllık fosil bulundu! Ezberler değişti!

Kuzeydoğu Çin'de yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşayan kedi büyüklüğündeki bir memelinin dinozora saldırdığı anı gösteren, her iki canlının tamamına yakın kalıntılarını içeren fosil bulundu.

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CNN'in haberinde, Kretase (Tebeşir) Dönemi'nde yaşadığı düşünülen ve kedi büyüklüğündeki porsuğa benzeyen Repenomamus Robustus adlı memelinin kendinden üç kat büyük otçul bir dinozor türü olan Psittacosaurus'a saldırdığı esnada her ikisinin de ölerek kalıntılarının bozulmadan günümüze ulaştığı kaydedildi.

Fosilde, Psittacosaurus'un sol ön pençesiyle R. Robustus'un alt çenesini kavradığı, sol arka pençesinin dinozorun arka ayağını tuttuğu, memelinin dişlerini avının kaburgalarına geçirdiği görülüyor.

Araştırmanın yazarlarından Kanada Doğa Müzesi'nden paleobiyolog Jordan Mallon, buluntunun memelilerin dinozorlara saldıramadığı fikrini çürütebileceğini, bir hayvanın diğeriyle etkileşimini gösteren ve soyu tükenmiş canlıların yırtıcı davranışlarına ışık tutan fosillerin çok nadir görüldüğünü kaydetti.

Mallon, "Buradaki memeli, zamanının en büyük memelilerinden biriydi ve kedi büyüklüğündeydi. Daha önceki görüş, büyük dinozorların küçük memelileri yediği şeklindeydi. Buluntu, bu görüşü tersine çeviriyor. Görünüşe göre bu memeliler, aç veya çaresiz kaldıklarında daha büyük bir dinozoru alt edebiliyordu." dedi.

Psittacosaurus'un, o zamanlar bölgede yaygın olan küçük, gagalı, koyun büyüklüğünde bir dinozor olduğunu belirten Mallon, iki canlının savaşırken, volkanik bir patlamanın ardından aniden gelen bir çamur selinde ölmüş olabileceklerini bildirdi.

Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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