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Muğla'da kaybolmuştu! O kadın 30 saat sonra bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da kaybolmuştu! O kadın 30 saat sonra bakın nerede bulundu

 MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde ayrıldığı evine dönmeyen kadın 30 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

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Hayvancılıkla uğraşan Yadigar Yolcu'dan (55) dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

30 saat sonra bulundu

Arama kurtarma köpeği destekli aramalarda Yolcu 30 saat sonra evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumunun iyi olan kadın, ailesine teslim edildi.

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