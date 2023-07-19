İBB'ye alınacak 125 otobüsün sözleşme imza töreni yapıldı

Sarıyer Beyaz Köşk'te, İBB'ye alınması planlanan otobüslerin sözleşme imza töreninde konuşan İmamoğlu, 125 araçla birlikte İETT'nin filo yaşının 10,5'ten 9,5'e düşeceğini söyledi.

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Bu alımlarla beraber gençleşecek filo ile daha düzenli ve özenli bir hizmeti İstanbullulara sunacaklarını dile getiren İmamoğlu, ihaleyi yerli bir firmanın kazanmasının ve tamamen yerli üretimle araçların filoya katılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile AKIA Otomotiv Genel Müdürü Remzi Baka sözleşmeyi imzaladı.