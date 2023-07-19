Bakanlık duyurdu! Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'da hizmete açılacak 2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin sahillerinde, ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaştırılacak.

2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı...

Bakanlık, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasiteli Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı'nı önümüzdeki günlerde vatandaşlarla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak ücretsiz halk plajlarında da proje çalışmalarına başladı.

Bakanlık, Antalya'da Belek, Kemer-Çamyuva, Çifteçeşmeler (Erez Burnu), Kadriye Manavgat, Muratpaşa-Lara, Bahçecik, Muğla'da Bodrum-İçmeler, Marmaris-İçmeler, Türkbükü ve Torba ile İzmir Pırlanta Ücretsiz Halk Plajı gibi ücretsiz plajları halkın hizmetine sunmuştu.