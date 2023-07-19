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Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu

Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 81 yaşındaki kadın, yaşadığı mahalledeki mısır tarlasında ölü olarak bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Andırın ilçesi Kumarlı Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Hatice Uyduran'dan 17 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Mahalleye gelen jandarma ve AFAD ekipleri yaşlı kadını bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmasına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de kadavra köpekleriyle destek verdi.

Yapılan çalışma sonucu kayıp kadının evine yakın bir mesafede mısır tarlasına kadavra köpekleri tepki verdi. Tarlanın içinde yapılan aramada yaşlı kadının cesedi bulundu. Uyduran'ın kaybolduğu gün ölmüş olabileceği değerlendirilirken, yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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