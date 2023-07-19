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İzmir'de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 başladı

İzmir'de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 başladı

Türkiye İktisat Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türk Tarih Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve İzmir Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 başladı.

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İzmir İktisat Kongre Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye'nin büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, bunda İzmir'de gerçekleştirilen ilk İktisat Kongresinin büyük payı olduğunu söyledi.

Çam, son dönemde Türkiye'nin büyük bir atılıma girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzüncü yılımızı tamamlamış ve ikinci bir yüzyıla başlarken Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu o dönemle birlikte birçok noktada atılımlar yaparken, her alanda kendimizi ve insan kaynağımızı iyice geliştirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 43 milyon turist geldi. Bu sene 56 milyonu bekliyoruz. 2028'de 100 milyon turiste ulaşacak bir Türkiye var."

Çeşme Turizm Projesi'ne de değinen Çam, "Maalesef birtakım tartışmalar ve dava süreçleri neticesinde biraz yavaşlamış olsa da inşallah sağlıklı bir şekilde sonuçlanacak. Ege'mizin ve İzmir'imizin en güzel projelerinden bir tanesi olacağını ümit ediyorum." dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de kongre için 186 tebliğin geldiğini, bunu 87'ye düşürdüklerini, kongrede İzmir'deki üniversitelerin katılımıyla yarına kadar 126 bildirinin sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongrenin açılışında İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan ile Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de birer konuşma yaptı.

İktisat politikaları, ticari hayat, endüstrileşme gibi alanlarda oturumların yapılacağı kongre yarın tamamlanacak.

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