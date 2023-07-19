‘Kademeli geçiş’ mesajı verilmişti! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

TCMB geçtiğimiz ay faizleri 26 ay sonra ilk kez arttırmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde açık bir şekilde ‘kademeli faiz artırımı’ yapılacağını duyuran Merkez Bankası'nın kararı için tahminler netleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. Seçimlerin ardından ikinci kez toplanacak olan PPK, hem yerli hem de yabancı yatırımcının kafasında soru işareti olan Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? sorusuna açıklık getirecek.

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı yüzde 8,50 seviyesinden 650 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında yer alıyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 24 ile yüzde 35 bandında yer alıyor.

Yabancılardan faiz tahmini

Yabancı ekonomistler de, TCMB'nin, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını bekliyor. Faiz kararının "kademeli" Ortodoks para politikasına dönüş ile uyumlu olması öngörülüyor.

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin, 500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 20'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

"Ağustos ayında politika faizi yüzde 25'e çıkabilir"

Marek Drimal, "TL'de son dönemdeki değer kaybının ekonomideki maliyet baskılarını artırması ve enflasyondaki düşüş sürecini yavaşlatması bekleniyor. Ağustos ayındaki toplantıda politika faizi yüzde 25'e çıkabilir." dedi.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de politika faizinin 500 baz puan artırılacağı öngörüsünde bulundu.