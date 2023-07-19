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Sinop'u kruvaziyerlerle dört ayda 3 bin 458 turist ziyaret etti!

Sinop'u kruvaziyerlerle dört ayda 3 bin 458 turist ziyaret etti!

Karadeniz'in önemli turizm kentlerinden Sinop, kruvaziyer turizmiyle dört ayda 3 bin 458 turist ağırladı.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde 2009'da yapılan zirvede kruvaziyer ağına dahil edilen Sinop, 2023 turizm sezonunda da yolcu gemilerine ev sahipliği yapıyor.

Kente bu yıl kruvaziyerlerle 3 bin 458 turist geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, kente bu yıl ilk kruvaziyerin nisanda geldiğini söyledi.

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande"nin kente 6 sefer gerçekleştirdiğini belirten Süren, "Kruvaziyer turizmi kentimiz açısından çok önemli. 2023 yılı için Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande'nin kentimize 18 seferi planlanmıştı. Altı seferini tamamlamış oldu. Kalan seferlerini de yıl sonuna kadar tamamlayacak. Belki bu sefer sayısı artabilir. Biz de bu süreçte gelen misafirlerimizi kentimiz de en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kruvaziyer turizminin kent içini önemini bildiklerini anlatan Süren, gelecek yıllarda sefer sayılarının artmasını beklediklerini bildirdi.

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