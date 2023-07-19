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Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı!

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" düzenledi.

Antalya merkezli 5 ildeki eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunan ve halen aktif kamu görevlisi olarak çalışan şahısların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarının eğitim koçu olarak adlandırılan iltisaklı öğretmenlere zimmetlenerek özel ders adı altında ders verdikleri, haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ile ya da ATM’ler üzerinden kartsız işlemler ile "maişet" adı altında para gönderdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 5'i hakkında ev hapsi şeklinde tedbir, 8’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

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