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Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi

Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 747 yolcu getirildi

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 bin 747 yolcu getirildi.

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Girit Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 747 yolcu ve 918 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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