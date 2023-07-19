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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Türk polisi" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Türk polisi" paylaşımı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk polisi için kullandığı "Vicdanı olmayanların karşısındadır." sözünü anımsattı.

Türk polisinin yoğun kar altında yolda kalan arabaları elleriyle ittirerek kurtardığını aktaran Yerlikaya, "Selde, elinden tuttuğu yaşlı amcamızı güven içinde evine bırakır. Orman yangınlarını söndürmek için TOMA'larla alevlerin arasındadır. Depremde enkaz altından çıkardığı evladı annesine kavuşturur, ana duasını alır. Göz aydınlığımız yavrularımızı güler yüzüyle güven içinde karşıdan karşıya geçirir." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Can dostlarımızı elleriyle besler. Fethi Sekin'dir Türk polisi, kendini siper eder, teröristlere kahramanca karşı koyar, şehit olacağını bile bile... Alp Efe Bekit'tir bizim polisimiz, yol güvenliğini sağlarken motosiklet çarpması sonucu genç yaşta şehadete erer. Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, Türk polisinin vatandaşın yanında olduğu, çeşitli görevlerde bulunduğu anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflarla hazırlanan klip de yer aldı.

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