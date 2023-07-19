BIST 6.459
DOLAR 26,91
EURO 30,21
ALTIN 1.712,13
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Abone ol

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 30 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da sevgili dehşeti: Genç kadını rehin alıp, boğazına bıçak dayadı!
Adana’da sevgili dehşeti: Genç kadını rehin alıp, boğazına bıçak dayadı!
Nurişler çetesi lideri hakim karşısına çıktı tehditler savurdu! 'Bir kişiyi sağ bırakırsak...'
Nurişler çetesi lideri hakim karşısına çıktı tehditler savurdu! 'Bir kişiyi sağ bırakırsak...'
Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu
Kahramanmaraş korkunç olay: Kayıp yaşlı kadın mısır tarlasında ölü olarak bulundu
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı!
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı!
Sinop'u kruvaziyerlerle dört ayda 3 bin 458 turist ziyaret etti!
Sinop'u kruvaziyerlerle dört ayda 3 bin 458 turist ziyaret etti!
Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi!
Tekirdağ'daki tren kazası sanıklarının yargılanmasına devam edildi!
Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi!
Kars'taki Asboğa Gölü yaklaşık 8 metre çekildi!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski'den şampiyonluk açıklaması örnek aldığı futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski'den şampiyonluk açıklaması örnek aldığı futbolcuyu açıkladı
‘Kademeli geçiş’ mesajı verilmişti! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
‘Kademeli geçiş’ mesajı verilmişti! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
İzmir'de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 başladı
İzmir'de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 başladı
Bakanlık duyurdu! Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak
Bakanlık duyurdu! Ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı 35'e ulaşacak
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştık
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştık