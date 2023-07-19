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Rize'de 3 gündür kalıp olan 13 yaşındaki Esra bakın nerede bulundu?

Rize'de 3 gündür kalıp olan 13 yaşındaki Esra bakın nerede bulundu?

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 3 gündür ailesinin haber alamadığı 13 yaşındaki Esra Burumoğlu, arkadaşının evinde bulundu.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ikamet eden Haldun ve Nurten Burumoğlu çiftinin 13 yaşındaki kızları Esra Burumoğlu, 17 Temmuz Pazartesi sabahı evinden ayrıldı. Evinden ayrılan kız çocuğu bir daha eve dönmedi.

Kızlarından haber alamayan aile durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Evinden çıktığı gün üzerinde açık mavi-yeşil çizgili tişört ile yeşil sırt çantası olduğu öğrenilen Esra Burumoğlu, Ardeşen ilçesindeki arkadaşının evinde bulundu.

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