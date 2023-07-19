Eşini 32 yerinden bıçaklayıp öldürdü 'pişmanım' dedi indirimle ceza aldı

Ankara'da tartıştığı eşini 32 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 22 yıla indirdi.

Abone ol

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu (40) ile avukatı Betül Aydede ve maktul Funda Koyuncu'nun (35) avukatı katıldı.

Sanık avukatı Betül Aydede, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini söyleyerek, "Ankara Aile Mahkemesinden gelen DNA testi sonucuyla olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği dosyada somut delillerle ispatlanmıştır. TCK madde 29 başta olmak üzere lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyerek, sanığa son sözünü sordu. Sanık Recep Koyuncu pişman olduğunu belirterek, “Eşimi çok sevdim, pişmanım. Evlatlarımı annesiz bıraktım, kendimi de mahvettim” diye konuştu.

Sanığın beyanı sonrası kararını açıklayan mahkeme, Recep Koyuncu hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla indirdi.