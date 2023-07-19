Okulda skandal! Evli öğretmen, öğrencisiyle ilişki yaşadığını kabul etti! Birbirlerine müstehcen fotoğraflar göndermişler
ABD'nin Arkansas eyaletinde öğretmen olarak görev yapan 42 yaşındaki Stephanie Neipling'in 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Mesajlar ve ikilinin birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafların ifşa edilmesinden sonra Neipling reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı.Abone ol
42 yaşındaki Stephanie Neipling isimli bir öğretmenin 15 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle yaşadığı ilişki ifşa edildi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde yaşanan skandalı öğretmen ve öğrencinin mesajları ispatladı.
Neipling, öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ve cinsel içerikli mesajlar attığını polise verdiği ifadesinde kabul etti.
Eşi boşanma davası açtı
Dördüncü derece cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan öğretmene, aile bireyleri dışında reşit olmayan kişilerle görüşmemesi talimatı verildi.
Yargılanan öğretmenin kocasının çiftin iki çocuğunun tam velayetini almak şartıyla boşanma davası açtığı belirtildi.
Tutuklanan öğretmen Arkansas’taki Benton İlçe Hapishanesi’ne götürüldü.
Kaynak: Mynet