Düğünde takılan paraları 15 kişi saydı 110 küçükbaş hayvan kesildi

Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, “Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.