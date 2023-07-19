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Eğirdir gölü 35 günde 11 santim azaldı! Kritik seviyeye 27 santim kaldı!

Eğirdir gölü 35 günde 11 santim azaldı! Kritik seviyeye 27 santim kaldı!

ISPARTA'nın EĞİRDİR ilçesine adını veren ve günün değişik zamanlarında mavi, yeşil tonlara büründüğü için ‘yedi renkli göl’ olarak adlandırılan Eğirdir Gölünün su seviyesi, 35 günde 11 santimetre düştü.

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Eğirdir Gölü su kotunun, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği ( EKO-BİR) tarafından yapılan ölçümleme sonucu 915,01 metreye düştüğü bildirildi. Eğirdir Gölü için “kritik su kotu” seviyesi olan 914,74 metreye sadece 27 santimetre kaldığı öğrenildi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, “Yaklaşık 35 günde 11 santim düşüş yaşandı. Geçen yıllarda aylık 20-22 santim düşüş yaşanmış. Yani günlük 0,6-0,8 santim düşüş yaşanıyormuş. Bu yıl biraz daha iyiyiz. Bunda yağışlarla birlikte Sulama sezonunun da geç açılması etkili oldu. Buna rağmen geçen yıla göre 29-30 santim daha düşük seviyede seyrediyoruz" dedi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını da sözlerine ekledi.
Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamanın yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor.

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