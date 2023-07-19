Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması istendi!

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Federal Meclis Milletvekili Marco Wanderwitz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yasaklanmasını istedi.

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Wanderwitz, Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) milletvekillerine gönderdiği mektupta, "Aşırı sağcı, radikal olmaları ve özellikle doğu eyaletlerinde bu tehlikenin büyüklüğü nedeniyle uzun zamandır bu yasağı savunuyorum." ifadesine yer vererek, AfD'nin yasaklanması çağrısında bulundu.

Almanya'da önceki hükümetin doğu eyaletleri sorumluluğu görevinde de bulunan Wanderwitz, "AfD'ye oy verenlerin büyük bir kısmı tam da radikal sağcı bir parti olduğu ve radikal sağcı programını paylaştıkları için bu partiye oy veriyor. Bu insanlar farklı bir ülke istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wanderwitz, Almanya genelinde yüzde 20, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde yüzde 30'un üzerinde oy alması beklenen AfD'nin ülke için bir tehdit ve tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Alman milletvekili, AfD'nin yasaklanması için gerekli tüm koşulların mevcut olduğunu da savundu.