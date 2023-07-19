DP'li Cemal Enginyurt'tan zam tepkisi: Olan Nebati'ye oldu

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yapılan zamların, ülkenin her kesimini zora soktuğunu belirterek vergilerdeki artışın geri çekilmesini istedi ve "Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir." dedi.

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DP'li Enginyurt, Türkiye'nin her geçen gün bir zam haberi ile güne başladığını, üst üste yapılan zamların ülkeyi yangın yerine çevirdiğini iddia etti.

"Burada, olan Nebati'ye olmuş gibi duruyor"

Yapılan fiyat artışları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e neden ihtiyaç duyulduğunu merak ettiğini söyleyen Enginyurt, "Burada, olan Nebati'ye olmuş gibi duruyor." dedi.

"ÖTV ve KDV zamları geri çekilmeli"

Döviz ve akaryakıttaki artış karşısında ülkeyi yönetenlerden hala bir ses çıkmadığını ifade eden Enginyurt, "Ülke hakikaten büyük bir çıkmazın içerisine girdi. Vergilerdeki artış, ÖTV ve KDV zamları geri çekilmeli. Bu zamlar geri çekilmezse bu hafta içerisinde benzin 40 lirayı geçecektir. Çiftçi, esnaf batacaktır. İktidarın vicdanı, millete karşı sorumluluğu varsa muhalefetin Meclisi olağanüstü toplantıya davetine icabet eder.

"Tasarruf bunun neresinde?"

İktidar öyle bir çıkmazda ki Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf genelgesi yayımlıyor ama gel gör ki EPDK bugün itibarıyla araç ihalesine çıkıyor. Tasarruf bunun neresinde? İktidarın yaptığı tüm zamları protesto ediyorum." diye konuştu.