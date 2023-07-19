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Erzurum'da tarlada ot biçerken ısırıldı sağlık durumu kritik

Erzurum'da tarlada ot biçerken ısırıldı sağlık durumu kritik

Erzurum’un Horasan ilçesinde tarlada çalışan vatandaşı yılan ısırdı. Durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkesen Mahallesi'nde tarlaya ot biçimine giden Ekrem Yılmaz isimli vatandaş, fark edemeyerek üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.

Horasan Devlet Hastanesine ambulans ile getirilen Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruduğu için 112 ambulans helikopterine konularak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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