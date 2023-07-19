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Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren babanın cezası belli oldu. 18 yıl hapis cezası verilen sanık son sözünde yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

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Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Duran G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki Serap Yurttaş ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Öldürülen Cihat G'nin annesi Serap Yurttaş, eski eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Sanık avukatı ise babanın bıçakla kendisine saldıran oğlunu korkutmak amacıyla silah çektiğini iddia ederek, "Müvekkilimin oğlunu öldürme kastı yok. Hedef gözetmeksizin ateş ediyor. Öldürmek kastıyla ateş etmiyor. Uyuşturucu bağımlısı, şizofren ve saldırgan tavırları olduğu daha önce kayıtlarda yer almıştır. Maktul kişi, aynı zamanda daha önce annesi ve çevresine de zarar vermiştir. Kendisinin meşru müdafaa kapsamında yargılanmasını ve tahliyesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Duran G. ise yaşananlardan pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, oğlunu öldürmek suçundan tahrik indirimi yaptığı sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.

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