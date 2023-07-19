BIST 6.428
DOLAR 26,91
EURO 30,20
ALTIN 1.712,14
HABER /  DÜNYA

Güney Afrika Cumhuriyeti: Putin, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak!

Güney Afrika Cumhuriyeti: Putin, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacak!

Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Abone ol

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından, Putin'in BRICS zirvesine katılım durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmayacağı, zirvede Putin'i, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un temsil edeceği kaydedildi.

Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi
Tartıştığı oğlunu öldürdü! O babanın cezası belli oldu son sözünde bakın ne dedi
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe yeni transferi duyurdu! Rodrigo Becao, İstanbul'a geliyor
Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı!
Muş Ovası'nda hububat hasadı başladı!
Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek!
Çin, karbon salımını azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek!
BBP lideri Mustafa Destici'den hükümete 'çiftçilerden ÖTV alınmasın' çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den hükümete 'çiftçilerden ÖTV alınmasın' çağrısı
MI6 Başkanı Moore'dan, savaşı bitirmek için Ruslara birlikte çalışma çağrısı!
MI6 Başkanı Moore'dan, savaşı bitirmek için Ruslara birlikte çalışma çağrısı!
DP'li Cemal Enginyurt'tan zam tepkisi: Olan Nebati'ye oldu
DP'li Cemal Enginyurt'tan zam tepkisi: Olan Nebati'ye oldu
CHP MYK'da Özgür Özel'in kellesi istendi! Kaset patladı CHP'de ortalık toz duman! Kulisler kaynıyor...
CHP MYK'da Özgür Özel'in kellesi istendi! Kaset patladı CHP'de ortalık toz duman! Kulisler kaynıyor...
Rusya İslami bankaclığa yeşil ışık yaktı!
Rusya İslami bankaclığa yeşil ışık yaktı!
İsrail Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştiriyor!
İsrail Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştiriyor!
Antalya Konyaaltı’nda kekik ve adaçayı hasatı başladı
Antalya Konyaaltı’nda kekik ve adaçayı hasatı başladı
Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması istendi!
Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması istendi!