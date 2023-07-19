Şehirlerarası otobüs biletlerine ÖTV zammı! Yola çıkmak artık cep yakacak

Akaryakıttaki ÖTV artışı birçok şeye zam olarak yansıdı. Uçak biletlerinden sonra şimdi de şehirlerarası otobüs biletlerine zam geleceği konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım artışın gündemde olduğunu söyledi ve İstanbul'dan hareket eden otobüs sayısında düşüş olduğunu açıkladı.

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Akaryakıtta, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırıldı. Artış sonrasında ÖTV tutarları, benzinde (her litreden) 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinde 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Benzin ve motorine pazar gününden geçerli 6 TL zam yapıldı.

Yüzde 30 zam geliyor

Halk TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre akaryakıt zamları, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarının da artmasına yol açacak. Ankara’da kulislerde şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 30-40 düzeyinde zam yapılacağı konuşuluyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, otobüs bilet fiyatlarında bir artışın gündemde olduğunu, mesafeye göre bilet fiyatlarının artacağı mesajını verdi. Yıldırım, oranın yüzde 20-30 aralığında olabileceğini söyledi.

Günlük hareket eden otobüs sayısı da düştü

Yıldırım, vatandaşın da zamlar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek, İstanbul’dan günlük hareket eden otobüs sayısının 2 bin 500’den bin 400-bin 500 düzeyine kadar gerilediğini söyledi.