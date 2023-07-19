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Ünlü şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti!

Ünlü şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti!

Şair, yazar, gazeteci ve tercüman Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Margulies, bir süredir kanser nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 

5 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen yazar, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki'de tamamladı ve 1972'de Robert Koleji'nden mezun oldu. İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde okuyarak iktisat doktoru olan Margulies, bu dönemde Marksist görüşle yakınlaştı ve kariyerinde bir daha iktisat alanında çalışmadı.

Baba tarafından Aşkenaz, anne tarafından Sefarad Yahudisi olan Margulies, bir dönem Londra'da yaşadı. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesiydi. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies'in, şiir kitapları çoğunlukta olmak üzere, anı, çeviri, edebiyat, siyaset ve tarih alanlarında kitapları bulunuyor. Son kitabı "Türk'ün Hizmetçisi - Türkiye'de Azınlık Olmak" 2020'de yayımlanmıştı.

Çok sayıda dergi ve gazete makalesi de bulunan yazar, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı. Türkçeye çevirdiği şairler arasında Ted Hughes, Philip Larkin ve Yehuda Amihay da bulunuyor.

Kitapları

Margulies, "Saat Farkı" adlı kitabıyla 2002 Yunus Nadi Şiir Ödülünü kazandı. Yayımlanmış bazı kitapları şöyle: "Her Rind Bilir" (Remzi Kitabevi, 1991), "Gün Ortasında" (Korsan Yayınları, 1992), "Mağrur Olma Padişahım" (YKY, 1994), "Bilirim Niye Yanık Öter Ney" (YKY, 1996), "Uzaklıklar" (Adam Yayınları, 2000), "Elsa" (Adam Yayınları, 2000), "Saat Farkı" (Adam Yayınları, 2002), "TK 1980" (YKY, 2006), "Apollo Yılları" (YKY, 2010), "Şiir, Yahudilik Vesaire" (Kanat Kitap, 2004), "Bugün Pazar, Yahudiler Azar" (Kanat Kitap, 2006), "Larda Yüzen Al Sancak" (Kanat Kitap, 2007), "Kalpsiz Dünyanın Kalbi" (Kanat Kitap, 2009), "Ayrıca, Gülümser Çocukluğum Ardımdan" (Adam Yayınları, 2000), "Manastır'da İlân-ı Hürriyet - 1908-1909 Fotoğrafçı Manakis Biraderler" (YKY, 1997). 

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