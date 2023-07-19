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Düzce'de selde ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı!

Düzce'de selde ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı!

DÜZCE İl Özel İdaresi, kentte meydana gelen sel afetinin ardından saha çalışmalarında yaraları sarmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler ulaşıma kapanan tüm köy yollarını trafiğe açtı.

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Sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgelerde Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. 133 iş makinesi ve 158 personel ile tüm bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, içme suyu hasarı olan bölgelerde yoğun mücadelesini sürdürüyor. 113 köye ilk etapta su verilemezken, bugün itibari ile 108 köye su verildi. Kalan 5 köye su verilmesi için ana boru hatlarında çalışmalar sürüyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen sel ve su taşkınından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Tüm imkanların seferber edildiği kentte merkez ve ilçelere bağlı 99 köyde hasar meydana geldi. 113 köyde içme suyu hasarının 108 adeti onarıldı. 5 köyde çalışmalar devam ediyor. Ulaşıma kapanan tüm köy yolları ulaşıma açılırken, 133 iş makinesi ve 158 personel çalışmalara devam ediyor.

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