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Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı!

Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı!

ZONGULDAK’ta 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan fiziki takip ve araştırma sonucu neticesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. D. (31) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs bugün Zonguldak Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için işlemiş oldukları suçlardan dolayı aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.

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