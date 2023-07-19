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Anadolu Üniversitesi İBF briç kampına ev sahipliği yapıyor

Anadolu Üniversitesi İBF briç kampına ev sahipliği yapıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Uygulama Bloğu Bilgi ve Zeka Oyunları Dersliği’nde Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen Genç Briç Eğitim Kampı başladı.

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17 Temmuz Pazartesi günü başlayan Genç Briç Eğitim Kampına 7 şehir ve 8 farklı üniversiteden 20 sporcu katılım sağladı. Türkiye Briç Federasyonu eğitmenleri Doğan Üzüm ve Anıl Altındağ tarafından verilen eğitimler 4 saat teorik 4 saat pratik olacak şekilde planlandı. 18-26 yaş arası genç sporcuların katıldığı kampta bricin kolay ve eğlenceli bir şekilde kavranması için dersler veriliyor.

Anadolu Üniversitesinin destekleri ile İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Genç Briç Eğitim Kampı 21 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Genç Briç Eğitim Kampı’nda sporcularla bir araya geldi.

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