Yeni Hyundai Kona yarın satışa sunulacak Kona yeni fiyatı belli oldu

Hyundai, B-SUV segmentine tasarımı ve teknolojileriyle yeni bir bakış açısı getiren Kona modelini Türkiye'de yarın satışa sunacak.

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Yeni Kona'nın tanıtımı Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirildi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, tamamen yenilenen Kona'nın kendi segmentinde oldukça iddialı bir model olduğunu söyledi.

Hyundai olarak 40 yıldan fazla bir süredir SUV modelleri ürettiklerine dikkati çeken Berkel, "Çok güçlü bir SUV ürün gamına sahibiz. Türkiye'de de 5 farklı modelimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Hyundai'nin toplam satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını SUV modelleri oluşturuyor. Kona da bu SUV ürün gamının en önemli ve en güçlü modellerinden bir tanesi. Tamamen yenilenen Kona, bir önceki modelle kıyaslandığı zaman birçok noktada sınırları zorluyor. Aslında sloganımızı da 'Sınırsız Yaşa' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Berkel, bu yıl için toplam 2 bin adet Kona satmayı hedeflediklerini de bildirdi.

Fiyatlar ve motor seçenekleri

Verilen bilgiye göre, Türk tüketiciler, yeni Kona modelini 4 farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek. İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik (200 Nm tork) 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, daha fazla performans için 198 beygir (265 Nm tork) gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor. Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin TL, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin TL ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin TL'den alıcı bulacak.

Kullanıcılar, yakıt ekonomisi için de 141 PS'lik kombine çıkış ve 265 Nm'ye kadar tork ile etkileyici hızlanma ve yüksek verimlilik sağlayan 1.6 lt GDi Hibrit versiyonu satın alabilecek. Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (7DCT) kombine edilirken, hibrit versiyon ise 6 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (6DCT) ile geliyor. Hyundai Kona, N Line versiyonda dört tekerlekten çekişle sunulurken, diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor.

Elektrikli yeni Kona son çeyrekte gelecek

Hyundai, elektrifikasyonda standartları yeniden belirleyen tamamen elektrikli versiyonu ise 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunacak.



Tek bir gövde altında 3 farklı motor tipini zengin donanım seçenekleri ve akıllı teknolojilerle sunan Hyundai, Kona modeliyle beraber B-SUV segmentinde daha fazla aktif olmayı hedefliyor.

Yeni Kona, daha fazla sportif sürüş ve dinamizm isteyen tüketiciler için de N Line versiyonunu öne çıkarıyor. Kona N Line, dinamik ve agresif çizgilerle desteklenmiş dış görünüşünü 198 beygir gücündeki turbo beslemeli motorla perçinlemiş oluyor.

- Şık tasarım ögeleri

Tüm dünyada hızla yükselen bir trend haline gelen B-SUV segmentinde tüketicilerin dikkatini farklı tasarım ögeleri ve üst düzey sürüş dinamikleriyle çeken Hyundai, yeni Kona'nın ön ve arka bölümünde pürüzsüz bir görünüm sunuyor. Ön ve arkada yer alan çizgi şeklindeki aydınlatma grubu, köpek balığını andıran burundan başlayarak yumuşak bir şekilde eğim gösteren bagaj kapağına kadar dikkati çekici bir silüet oluşturuyor.

Yeni Kona, EV varyantında da piksel lambalarla daha da farklılaşıyor ve bu ikonik tasarım güzelliğini uygulayan ilk Hyundai modeli olarak bir adım öne çıkıyor.

B-SUV modelin sportif karakteri ise entegre ön ve arka lambalara sahip çamurluk eklentileriyle daha dinamik bir hale getiriliyor. Kama oranlarına sahip yan paneller de tavan hattından arka spoylere kadar uzanan karakteristik krom çıta ile vücut buluyor. Özel olarak tasarlanmış çok kollu 18 inç jant tasarımı ise Kona'nın tüm versiyonları için bir ilk olarak öne çıkıyor.

İçten yanmalı benzinli motorlar ve hibrit versiyona ek olarak sunulan tamamen elektrikli Kona da birçok tasarım özelliğini daha farklı bir dokunuşla ileriye taşıyor. Kona elektrik, ön tampondaki radyatör ızgarası yerine üç boyutlu bir süsleme ile ayırt ediliyor. Benzinli ve hibrit seçenekler, daha fazla vurgu için siyah çamurluk kaplaması kullanıyor.

Kona hibrit, üst ve alt aktif hava kanatçıklarını (AAF) kullanırken benzinli motorlar ise daha düşük bir sürtünme katsayısı için sadece üst hava kanatçığıyla donatılmış. Bu aktif hava kanatları, otomobilin aerodinamik performansını geliştirirken aynı zamanda benzinli ve hibrit versiyonlara EV benzeri bir görünüm kazandırıyor. Performanstan ilham alan N Line versiyonu ise sportif görüntüsünü vurgulamak için kanat şeklindeki tampon, çift susturucu ve gümüş renkli marşpiyel kullanıyor. Daha agresif ön ve arka tasarım için plastik eklerden faydalanan N Line, 18 inçlik özel alaşım jant tasarımıyla da sportif görüntüsünü belirginleştiriyor.

Daha büyük ve daha ferah iç mekan

Hyundai Kona, daha fazla yolcu konforu ve depolama için daha geniş ve çok yönlü iç mekan sağlıyor. Ayrıca, önceki nesle kıyasla 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun diz mesafesi ve ikinci sıradaki koltuklarda 11 mm daha yüksek baş mesafesi ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor. Sınıfının en büyüğü olan ikinci sıradaki omuz mesafesi ise 1.402 mm olarak açıklandı.

Vites kolu direksiyon simidinde yer alıyor

Kona, geniş iç mekanı ve sağlam duruşu, sofistike bir sadelikle birleştirirken tüm bu özelliklere ek olarak da direksiyon simidinin arkasına yerleştirilmiş sütun tipi elektrikli vites kolu, bardak tutucular, büyük çantalar için saklama gözleri ve geniş orta konsolla genişliği artırıyor.



Tamamen katlanabilir ikinci sıra koltuk ve arka bölme de geliştirilmiş yükleme kolaylığını destekliyor. Bu sayede en yüksek düzeyde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için 466 lt (VDA'ya göre koltuklar yatıkken 1.300 litreye kadar) kargo alanı sağlıyor. Bu yeni boyutlar, etkileyici bir şekilde yüzde 30 artan bir uzunluk ve bagaj kapasitesi anlamına geliyor.

Hyundai yeni Kona, 12,3 inçlik entegre çift ekranıyla ergonomik olarak konforlu kullanımı desteklerken, özellikle uzun mesafeli sürüşlerde bir adım öne çıkıyor. Yeni genişletilmiş açılır tavan ise daha iyi bir araç içi deneyimi sağlıyor.

Özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı

Yeni jenerasyon Kona'nın özelleştirilebilir akıllı elektrikli bagaj kapağı, kullanıcılar için ek bir kolaylık sunuyor.

Sürücüler, bagaj kapağının açılma yüksekliğini ve hızını bilgi-eğlence sistemi ekranından ve ayrıca bagaj kapağının tercih edilen yüksekliğinde üç saniye boyunca kapatma düğmesine basarak seçebiliyor. Ayrıca, Kona'nın koltuk konumu ayarları için de entegre bellek sistemi ve kablosuz şarj sistemi de dahil olmak üzere çoklu şarj bağlantı noktaları da daha fazla mobilite deneyimi sağlıyor.

Baştan sona yenilenen otomobil, daha dinamik bir sürüş ve yol tutuşu için geliştirilmiş özelliklerle birlikte gelen yeni Kona, "Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Güvenli Çıkış Uyarısı (SEW) gibi çeşitli gelişmiş sürücü destek sistemleriyle (ADAS) geliyor. Akıllı Hız Limit Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM), Uzun Far Yardımı (HBA), Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA)" gibi çeşitli sürüş kolaylığı işlevleriyle sunuluyor.

Güvenli park menavrası için de "Çevre Görüş Monitörü (SVM), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), İleri/Yan/Geri Park Mesafe Uyarısı (PDW), Geri Görüş Kamerası" gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler sunuyor. Kona hibrit versiyonda da Uzaktan Akıllı Park Yardımı (RSPA) özelliği bulunuyor.