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Güzellik Uzmanı uyardı: Günlük bakımı aksatmayın!

Güzellik Uzmanı uyardı: Günlük bakımı aksatmayın!

Güzellik Uzmanı Çiğdem Koç, “Daha sağlıklı cilde sahip bir nesil yetiştirebilmemiz için Z kuşağını bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Günlük cilt bakım rutinlerini aksatmaları gerekiyor” dedi.

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Güzellik sektöründe cilt bakımında minimalist yaklaşım anlamında kullanılan skinimalizm trend haline geldiğini kaydeden Güzellik Uzmanı Çiğdem Koç, gençlere uyarılarda bulundu. Z kuşağında sağlıksız cilde sahip yeni nesillerin yetiştiğini, dünyada trendlerin değiştiğini anlatan Koç, “Cildin ihtiyacını karşılayacak rutin kozmetik ürünlerin kullanılmamasından kaynaklı sağlıksız, problemli ciltlere sahip bir Z kuşağı geliyor” dedi.

“Z kuşağını bu konuda bilinçlendirmeliyiz”

Koç, tüm dünyada bunun önüne geçebilmek adına olgun tüketiciler yerine Z kuşağı hedef alınarak aktif bileşenler açışından geliştirilmiş çok daha zenginleştirilmiş bariyer koruması sağlayan kullanımlarını heveslendirecek daha az ürün satın almasını destekleyen kullanımı daha ergonomik cilt bakım ürünlerinin trend olduğunu belirtti. Dünya ile birlikte Türkiye’de de ‘az çoktur’ yaklaşımının devam etmesini beklediğini söyleyen Koç, “Daha sağlıklı cilde sahip bir nesil yetiştirebilmemiz için Z kuşağını bu konuda bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu günlük cilt bakım rutinlerini aksatmamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

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