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Almanya, Rusya'ya sert eleştiri: Dünyayı tahıldan mahrum bırakıyor!

Almanya, Rusya'ya sert eleştiri: Dünyayı tahıldan mahrum bırakıyor!

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı, dünyayı Ukrayna tahılından mahrum bıraktığını savunarak eleştirdi.

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Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırgan tavrını eleştirerek "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sadece Karadeniz Tahıl Girişimi'ni havaya uçurmakla kalmadı. Şimdi de üst üste liman kenti Odessa'yı bombalıyor. Dünyayı Ukrayna tahılından mahrum bırakıyor. Bombalarının her biri dünyanın en yoksul insanlarını da vuruyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz üzerinden geçen güzergahın değiştirilmesinin neredeyse imkansız olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Alternatif ulaşım yolları bulmak için her taşın altına elini koyan Volodomir Zelenskiy'i ve Ukrayna'yı destekliyoruz. Örneğin Avrupa Birliğinin yardımıyla bu, gemiyle demir yolu veya kara yolu ile yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde Rusya'ya karşı "terör eylemlerinin hazırlandığı" gerekçesiyle yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'da, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

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