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Fenerbahçe'den Cengiz Ünder atağı! Görüşmeler başladı, istenilen rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder atağı! Görüşmeler başladı, istenilen rakam ortaya çıktı

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için geçtiğimiz günlerde nabız yoklayan Fenerbahçe, işi resmiyete döktü ve Fransız temsilcisiyle görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli kulübün ilk etapta 5 milyon euro bonservis önereceği belirtilirken Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu. İşte flaş transferde detaylar...

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Stopere Djiku'yu, forvete Edin Dzeko'yu, sol kanada Dusan Tadic'i, 10 numaraya ise Szymanski'yi alan sarı-lacivertliler, sağ kanadını da Cengiz Ünder'le güçlendirecek.

Marsilya satmaya sıcak

Fotomaç'ın haberine göre; Geçen sezon inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan ve adı Galatasaray'la da anılan Cengiz Ünder için Fenerbahçe'nin ilk etapta 5 milyon euro bonservis önereceği belirtildi.

Ancak Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz'den 10 milyon euro'luk gelir beklentisi içinde olduğunu duyurdu.

Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i satmaya sıcak baksa da oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi pek düşünmüyor. Fakat sarı-lacivertli yönetimin, milli oyuncuyu ikna etmek için büyük uğraş verdiği vurgulandı.

26 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

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