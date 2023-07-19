BIST 6.458
DOLAR 26,90
EURO 30,18
ALTIN 1.711,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren cani anne için istenen ceza belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren cani anne için istenen ceza belli oldu

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sevda K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Abone ol

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Sevda K. (35) hakkında hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Sevda K, bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve kızını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını öne sürdü.

Suç aleti bıçağı ise korktuğu için yastığın altına sakladığını iddia eden sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

İddianamede, sanığın, "altsoydan kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Ayrıca psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülerek Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edilen sanığın, çıkan rapora göre bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun anlaşıldığı da belirtildi.

Sarayönü ilçesinde 24 Mart'ta 3 çocuk annesi Sevda K, 3 yaşındaki kızını öldürüp kendisine de zarar vermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 kuruş para ödemeden sınırsız yedi, içti! İngiliz kadın, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli böyle dolandırdı
Foto Galeri 5 kuruş para ödemeden sınırsız yedi, içti! İngiliz kadın, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli böyle dolandırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya, Rusya'ya sert eleştiri: Dünyayı tahıldan mahrum bırakıyor!
Almanya, Rusya'ya sert eleştiri: Dünyayı tahıldan mahrum bırakıyor!
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder atağı! Görüşmeler başladı, istenilen rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder atağı! Görüşmeler başladı, istenilen rakam ortaya çıktı
Ali Babacan'dan Körfez turu salvosu! Kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor
Ali Babacan'dan Körfez turu salvosu! Kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye'ye yakışmıyor
Obezite boğazını tutamama hastalığı değildir!
Obezite boğazını tutamama hastalığı değildir!
Kadınlar kendilerine bakarak menopoz yaşını uzatabilir!
Kadınlar kendilerine bakarak menopoz yaşını uzatabilir!
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı!
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı!
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor tarih verildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda sefer sayısı artırılıyor tarih verildi
Düzce'de selde ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı!
Düzce'de selde ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı!
FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı!
FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı!
Anadolu Üniversitesi İBF briç kampına ev sahipliği yapıyor
Anadolu Üniversitesi İBF briç kampına ev sahipliği yapıyor
Real Madrid’in ABD hazırlık kampı kadrosu belli oldu! Arda da kadroda!
Real Madrid’in ABD hazırlık kampı kadrosu belli oldu! Arda da kadroda!
Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı!
Zonguldak'ta çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı!