5 kuruş para ödemeden sınırsız yedi, içti! İngiliz kadın, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı oteli böyle dolandırdı
İngiliz Roxanne Balciunas, iki çocuğu ile birlikte Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tesise ait eski bir bilekliği takarak 5 yıldızlı bir otelin tüm imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlandı. "Her şey dahil" kapsamında tüm içecekleri ve yiyeceklerden sınırsız bir şekilde yararlanan kadın otelin havuzunda da günler boyunca keyif yaptığı anları TikTok hesabında paylaştı. Balciunas'ın hareketi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
İngiltere’nin Sheffield kentinden 39 yaşındaki Roxanne Balciunas, bu yılın Mayıs ayında ailesiyle birlikte her şey dahil bir tatil için Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı bir otelde kaldı.
Ancak, kadın daha sonra seyahat çantasında “her şey dahil bileklikleri”ni bulunca, yaklaşık iki ay sonra 7 Temmuz'da popüler tatil beldesine ikinci bir seyahat rezervasyonu yaptı.
OTELE GİZLİCE GİRDİLER
Yanına 13 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da alan anne, otele 10 dakika uzaklıktaki ucuz bir dairede kaldı ve lüks otele gizlice girmek için tarihi geçmiş bileklikleri kullandı.
Balciunas, aslında o sırada lüks otelde kalan annesine sürpriz yapmak için otele gizlice girdiğini, ancak yine de 4 günlük tatili boyunca tesisin “her şey dahil” özelliklerinden en iyi şekilde yararlandığını söyledi.