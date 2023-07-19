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"Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak!

"Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak!

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filminin basın gösterimi yapıldı.

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Usta yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen son filmi, Paribu Cineverse Akasya'da IMAX Salon'da seyircilerin beğenisine sunuldu.

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin dünya prömiyeri, kısa zaman önce Londra'da yapılmıştı.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" filmi, 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Filmin konusu

Filmde, Julius Robert Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor.

Tarihçi Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005'te yazdıkları ve Pulitzer Ödülü alan "American Prometheus" adlı biyografiyi temel alan filmin hikayesi şöyle:

"New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer, "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir."

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