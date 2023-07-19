Çinli milyarder lüks arabasını 44. kattaki evine taşıttı

ÇİN'de milyarder bir iş insanı arabasını 44. kattaki evine taşıtması sosyal medyada olay oldu. 168 metre yükseklikteki eve çıkarılan Rolls-Royce marka otomobilin görüntüleri izleyenleri şoke etti.

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Çin’de milyarder bir iş insanının hareketi olay oldu. Yaklaşık 10 milyon liralık Rolls-Royce marka otomobilini 44. kattaki evine çıkarmak isteyince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Rolls-Royce Ghost marka otomobilini, zengin iş insanı balkonuna park etmeye karar verdikten sonra yüksek bir binanın 44. katına çıkarıldı. 2,5 tonluk araba, Çin’in Fujian eyaletindeki gökdelenin yan tarafından 150 metre yukarı kaldırıldı.

Otomobili çatı katına çıkarmak için özel yapım demir bir kafes kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan otomobilin taşınma anından görüntülerde, yüksek binalardan oluşan şehrin silüetine bakan araba çalışmalar sonunda yerini alabildi. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Ayrıca çok sayıda kullanıcı aracın neden bu kadar yüksek bir noktaya kaldırıldığıyla ilgili yorumlar yaptı.

"Çok fazla paran olduğunda, artık ne yapacağını bilemiyorsun"

Bir kullanıcı, “Süremeyeceksiniz bile… Belirli bir değere sahip bir arabayı bu kadar yükseğe kaldırmanın ne anlamı var?” diye yazarken bir başkası da “Çok fazla paran olduğunda, artık ne yapacağını bilemiyorsun” diye yazdı. Bir diğer kullanıcı da yapılan işlemle dalga geçerek, “Park için para ödemek istemiyorum – cevap bu” diye yazdı.

Lüks otomobilin 44. kata taşınma işlemi, “Bay Lambo” olarak bilinen zengin emlak yatırımcısı Adrian Portelli’nin bu yılın başlarında Melbourne çatı katında sergilenmek üzere bir yarış arabasını vinçle 57. kata taşıtmasıyla geldi.