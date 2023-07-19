Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temasları kapsamında Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti, Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Körfez turunda eşlik eden ve turun son durağı BAE'de temaslarda bulunan Emine Erdoğan, başkent Abu Dabi'deki Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti.

Burada Genel Sekreter Noura Al Suwaidi'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, birliğin Onursal Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'in aldığı ödüllerin sergilendiği salonda hatıra defterini imzaladı.

Emine Erdoğan, ayrıca geleneksel el sanatları atölyelerini ziyaret ederek, burada çalışmalar yürüten kadınlarla bir araya geldi.

Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katıldı

Abu Dabi'de ayrıca Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılan Emine Erdoğan, burada 8 yaşındaki BAE Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın çocuk haklarına ilişkin sunumunu dinledi.

Emine Erdoğan, bu temaslarından sonra dünyanın sayılı büyük camileri arasında yer alan Şeyh Zayed Camisi'ni ve ardından da Louvre Abu Dabi Müzesi'ni ziyaret etti.

"Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir"

Emine Erdoğan, Kadınlar Genel Birliği ziyaretine ilişkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliğini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum.

Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

"Çocuklara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu"

Paylaşımında Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'nin de anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.