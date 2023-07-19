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Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu toplantıya çağırdı

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, önceki gün ekonomideki gelişmeler ve son zamları görüşmek için Meclis'i toplanmasını istemişti.

Meclis olağanüstü toplanıyor

CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Chp dilekçe vermişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gün Meclis'in toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz."

4 partinin vekilleri imza atmıştı

Öte yandan çağrıyla ilgili başvuruya CHP ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası da yer almıştı.

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